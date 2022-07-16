Роберт Левандовский официально перешел в "Барселону"

Роберт Левандовский. Фото: Pedro Salado/Quality Sport Images/Getty Images

Мюнхенская "Бавария" официально объявила о переходе нападающего Роберта Левандовского в испанскую "Барселону", сообщает сайт немецкой команды.

Немецкая команда объявила об договоренности по трансферу польского нападающего.

Каталонский клуб заплатит за переход Левандовского 45 миллионов евро плюс пять млн в виде бонусов.

Левандовский выступал за "Баварию" на протяжении восьми лет, перейдя в мюнхенский клуб в 2014 году из дортмундской "Боруссии".

Вместе с "Баварией" футболист восемь раз выиграл Бундеслигу, трижды становился победителем Кубка Германии, пять раз побеждал с командой в Суперкубке Германии. В сезоне-2019/20 Левандовский выиграл Лигу чемпионов с мюнхенцами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1978831-robert-levandovskiy-ofitsialno-pereshel-v-barselonu/