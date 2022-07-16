Главного тренера "Барселоны" не пустили в США из-за посещения Ирана

Хави. Фото: Pedro Salado/Quality Sport Images/Getty Images

Главному тренеру каталонской "Барселоны" Хави отказали в спецразрешении на въезд в США, из-за посещения Ирана, сообщает Mundo Deportivo.

Каталонцы в ближайшее время отправятся в США в предсезонное турне, но главный тренер не полетит с командой.

Изначально "Барса" сообщила, что Хави не сможет полететь из-за "административных и паспортных проблем".

Хави отказали во въезде в США вследствие того, что он посещал Иран. Испанец трижды побывал в этой стране в бытность игроком катарского "Аль-Садда".

Ожидалось, что Хави получит специальное разрешение на въезд в США, но ему отказали в последний момент. "Барселоне" придется ждать до понедельника, чтобы решить вопрос.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1978829-glavnogo-trenera-barselony-ne-pustili-v-ssha-iz-za-posescheniya-irana/