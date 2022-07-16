Серж Гнабри продлил контракт с "Баварией"

Серж Гнабри отмечает гол "Баварии". Фото: Tom Weller/DeFodi Images via Getty Images

Полузащитник мюнхенской "Баварии" продлил действующий контракт с немецким клубом до 2026 года, сообщает официальный сайт мюнхенского клуба.

Вингер заключил новое соглашение до 2026 года.

"Бавария" – особенное место, здесь я могу играть со своими друзьями на самом высоком уровне. В другом клубе я бы такого точно не испытал. Хочу снова переживать прекрасные моменты здесь, а не где-то еще. Жажда больших титулов никуда не исчезнет", – заявил футболист.

Гнабри выступает за мюнхенский клуб с 2017 года. В его составе немец четырежды выигрывал чемпионат Германии, два раза – Кубок страны, трижды Суперкубок Германии, по разу – Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1978827-serzh-gnabri-prodlil-kontrakt-s-bavariey/