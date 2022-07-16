"Я прекрасно провел время в Мюнхене": Левандовский высказался об уходе из "Баварии"

Роберт Левандовский. Фото: Alex Grimm/Getty Images

Польский нападающий Роберт Левандовский прокомментировал свой уход из мюнхенской "Баварии", сообщает Twitter-аккаунт журналиста Торбена Хоффманна.

"Я вернусь и попрощаюсь со всеми сотрудниками. У меня тоже не было много времени на подготовку.

Эти 8 лет были особенными, такое не забудешь. Я прекрасно провел время в Мюнхене.

Скоро я улетаю, но после сборов с "Барселоной" я приеду снова, попрощаюсь как следует и кое-что организую", – сказал нападающий.

Напомним, что ранее сообщалось, что "Барселона" и "Бавария" согласовали трансфер Левандовского за 45+5 млн евро. Его контракт будет рассчитан до 2025 года с возможностью продления еще на год. Генеральный директор мюнхенцев Оливер Кан подтвердил информацию о договоренности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1978819-ya-prekrasno-provel-vremya-v-myunhene-levandovskiy-vyskazalsya-ob-uhode-iz-bavarii/