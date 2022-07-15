Криштиану Роналду опубликовал новые фото из тренажерного зала

Криштиану Роналду. Фото: Tibor Illyes - Pool/Getty Images

Нападающий сборной Португалии и английского "Манчестер Юнайтед" опубликовал новые фото из тренажерного зала, сообщает Instagram-аккаунт спортсмена.

На снимке видно, как 37-летний нападающий выполняет упражнение, сидя в черно-сине-желтых шортах из комплекта экипировки "Манчестер Юнайтед".

«Тяжелая работа», – подписал фотографию португалец.

Отметим, что у Роналду есть персональный контракт с Nike, в то время как экипировку "Манчестер Юнайтед" производит adidas.

Напомним, что в прошедшем сезоне Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром "манкунианцев" во всех турнирах и был признан лучшим игроком команды.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1978758-krishtianu-ronaldu-opublikoval-novye-foto-iz-trenazhernogo-zala/