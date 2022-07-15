Роберт Левандовский опоздал на тренировку "Баварии" третий день подряд

Роберт Левандовский. Фото: instagram.com/_rl9

Польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский опоздал на очередную тренировку совей команды, сообщает Sport Bild.

Отмечается, что рядом с тренировочным центром мюнхенской команды присутствовало несколько болельщиков, и они махали нападающему, когда футболист подъезжал к месту проведения тренировок на своей Audi e-tron GT RS.

Восьмиминутное опоздание стало рекордным для Левандовского. В среду он опоздал на шесть минут, а в четверг – на две.

В субботу "Бавария" должна провести презентацию команды на "Альянц Арене". Пока нет ясности с тем, будет ли Левандовский участвовать в этом мероприятии.

Поляк ранее дал понять, что хочет уйти в "Барселону". "Баварию" пока не устраивают предложения каталонского клуба. Также интерес к футболисту есть у "Челси".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1978754-robert-levandovskiy-opozdal-na-trenirovku-bavarii-tretiy-den-podryad/