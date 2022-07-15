CAS отклонил апелляции российских клубов и сборных на отстранение от международных турниров

ФИФА. Фото: Photo credit should read OZAN KOSE/AFP via Getty Images

Международный спортивный арбитражный суд отклонил апелляции российских клубов и сборных на отстранение от турниров УЕФА и ФИФА, сообщает сайт CAS.

В мае "Зенит", "Динамо", "Сочи" и ЦСКА подали апелляции в Спортивный арбитражный суд на решение УЕФА об отстранении от еврокубков.

Они были намерены добиваться восстановления прав на участие в турнирах.

Также была отклонена апелляция РФС на отстранение сборных России от участия в международных турнирах. 2 мая УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/23. После отклонения апелляции оно остается в силе.

Российские команды в следующем сезоне не смогут принять участия в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро-2022 и квалификации женского чемпионата мира 2023 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1978748-cas-otklonil-apellyatsii-rossiyskih-klubov-i-sbornyh-na-otstranenie-ot-mezhdunarodnyh-turnirov/