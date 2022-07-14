"Арсенал" может приобрести украинского футболиста "Манчестер Сити"

Александр Зинченко. Фото: Simon Stacpoole/Offside/Offside via Getty Images

Лондонский "Арсенал" начал переговоры с "Манчестер Сити" по трансферу украинского футболиста Александра Зинченко, сообщает The Athletic.

"Горожане" готовы отпустить украинца, если их финансовые требования будут удовлетворены. Пока этого не произошло, но клубы продолжают переговоры по поводу возможной сделки.

Для "Арсенала" трансфер Зинченко стал приоритетом после того, как клуб упустил защитника Лисандро Мартинеса, который близок к переходу в "Манчестер Юнайтед".

Также "канонирам" еще предстоит договориться с Зинченко по условиям личного контракта. Александр работал с нынешним тренером "Арсенала" Микелем Артетой, когда он был ассистентом Пепа Гвардиолы в "Манчестер Сити".

За сборную Зинченко чаще играет в полузащите, но в "Манчестер Сити" он обычно играет на позиции левого защитника.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1978514-arsenal-mozhet-priobresti-ukrainskogo-futbolista-manchester-siti/