Главный тренер "Челси" выступил против трансфера Роналду

Томас Тухель (Челси). Фото: Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images

Главный тренер лондонского "Челси" не одобрил трансфер португальского нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, сообщает Twitter-аккаунт Фабрицио Романо.

Агент португальца Жорже Мендеш вел переговоры с совладельцем "Челси" Тоддом Боэли по поводу возможного перехода Роналду, но окончательное решение по этому вопросу всегда было за тренером.

Теперь "Челси" сосредоточился на других целях. Тухель не хочет видеть Роналду в команде.

В минувшем сезоне 37-летний нападающий забил 24 гола и отдал 3 передачи в 39 матчах за "МЮ" во всех турнирах.

Напомним, что ранее стало известно, что Криштиану Роналду намерен покинуть "Манчестер Юнайтед" в текущее трансферное окно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1978510-glavnyy-trener-chelsi-vystupil-protiv-transfera-ronaldu/