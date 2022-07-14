Рахим Стерлинг перешел в "Челси"

Рахим Стерлинг. Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Полузащитник "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг официально продолжит карьеру в "Челси", передает NUR.KZ со ссылкой на сайт лондонского клуба.

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27-летний футболист сборной Англии подписал контракт с "аристократами" до 2027 года. Сообщается, что сумма сделки составила 47,5 млн фунтов стерлингов.

Отметим, что это первый крупный трансфер "Челси" в этом году.

В прошлом сезоне Рахим провел 30 матчей за "Манчестер Сити" в чемпионате Англии, в котором забил 13 голов и отдал 5 результативных передач.

Также Стерлинг выступал за "Ливерпуль" в период с 2012 по 2015 год.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1978491-rahim-sterling-pereshel-v-chelsi/