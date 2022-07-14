ФК "Тобол" вылетел из Лиги чемпионов

Асхат Тагыберген, игрок "Тобола". Фото: instagram.com/fctobol/

Действующий чемпион Казахстана костанайский "Тобол" не сумел пройти венгерский "Ференцварош" в первом круге отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА, передает NUR.KZ.

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Ответный матч, который прошел в Будапеште (Венгрия), завершился крупной победой хозяев со счетом 5:1.

В составе победителей дублем отметились Адама Траоре и Форчун Бэсси, автором еще одного мяча стал Аисса Лайдуни. У "Тобола" гол престижа забил Игорь Сергеев.

Таким образом, костанайский клуб по сумме двух матчей (0:0 дома, 1:5 в гостях) уступил путевку в следующий раунд "Ференцварошу".

Теперь "Тобол" продолжит выступление в квалификации Лиги конференций УЕФА. Соперником казахстанской команды станет чемпион Гибралтара "Линкольн Ред Импс".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1978438-fk-tobol-vyletel-iz-ligi-chempionov/