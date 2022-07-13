"Барселона" договорилась с "Лидсом" о трансфере Рафиньи

Рафинья. Фото: Richard Sellers/PA Images via Getty Images

"Барселона" на официальном сайте объявила о договоренности о трансфере нападающего "Лидс Юнайтед" Рафиньи, пишет Чемпионат.

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Соглашение 25-летнего бразильского игрока с каталонским клубом будет заключено после прохождения медицинского осмотра.

Напомним, Рафинья выступал за "Лидс" с 2020 года. Всего бразильский форвард принял участие в 67 матчах за английскую команду, забил 17 голов и отдал 12 результативных передач.

Ранее Рафинья играл в составе клубов "Аваи", "Витория Гимарайнш", "Спортинг" и "Ренн". С 2021 года нападающий вызывается в сборную Бразилии.

По итогам сезона-2021/22 "Барселона" заняла второе место в чемпионате Испании.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1978316-barselona-dogovorilas-s-lidsom-o-transfere-rafini/