"Ливерпуль" представил новую выездную форму

Ливерпуль. Фото: twitter.com/LFC

Английский "Ливерпуль" презентовал новую выездную форму на следующий футбольный сезон, сообщает официальный сайт клуба.

Комплект выполнен в белом цвете с узором в виде переливающихся зеленых и черных полос. Экипировка Nike изготовлена ​​из 100% переработанного полиэстера, изготовленного из переработанных пластиковых бутылок. Дизайн формы вдохновлен ливерпульской музыкой и ведущей ролью города в развитии танцевальной музыки 90-х.

"Мы рады, что болельщики увидят новую выездную форму от Nike". Нечасто нам удается надеть майку в день премьеры, поэтому для команды будет особенным моментом продемонстрировать новый дизайн в нашем первом предсезонном матче", - заявил капитан команды Джордан Хендерсон.

Напомним, что вчера "Ливерпуль" разгромно уступил "Манчестер Юнайтед" в товарищеском матче со счетом 0:4.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1978262-liverpul-predstavil-novuyu-vyezdnuyu-formu/