Микель Артета назначил нового капитана "Арсенала"

ФК "Арсенал". Фото: twitter.com/Arsenal

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета назначил капитаном команды на следующий сезон Мартина Эдегора, сообщает Спорт-Экспресс.

До 23-летнего норвежца капитаном "Арсенала" был нападающий Александр Ляказетт, который перешел в "Лион".

В прошедшем сезоне Эдегор забил семь мячей и отдал пять результативных передач в 40 матчах за лондонский клуб во всех турнирах.

В минувшем сезоне "канониры" заняли пятое место в Английской премьер-лиге, набрав 69 очков в 38 турах. Чемпионом Англии стал "Манчестер Сити" с 93 баллами.

Напомним, что Мартин Эдегор перешел в "Арсенал" из мадридского "Реала".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1978259-mikel-arteta-naznachil-novogo-kapitana-arsenala/