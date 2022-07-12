Футболист "Тоттенхэма" потерял сознание во время тренировки

Сон Хын Мин. Фото: Tottenham Hotspur FC/Tottenham Hotspur FC via Getty Images

Полузащитник Тоттенхэма" Сон Хын Мин потерял сознание на тренировке команды в Сеуле (Южная Корея), сообщает The Telegraph.

Главный тренер лондонцев Антонио Конте заставил футболистов 42 раза пробежать через все поле после двухчасовой тренировки, проходившей в 30-градусную жару.

30-летний полузащитник в какой-то момент потерял сознание и упал. Харри Кейн и массажисты помогли ему подняться. Самому форварду тоже было плохо – он испытывал приступ тошноты.

Открытая тренировка "шпор" прошла в присутствии около 6 тысяч местных болельщиков.

"Тоттенхэм" будет участвовать в предсезонном турнире в Южной Корее. Первый матч для команды запланирован на 13 июля.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1978116-futbolist-tottenhema-poteryal-soznanie-vo-vremya-trenirovki/