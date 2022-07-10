Главный тренер "Зенита": Алип готов лучше, чем Ловрен и Родригао

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал игру защитника сборной Казахстана Нуралы Алипа в финале Суперкубка России, сообщает сайт "Зенита".
"На сегодняшний день Алип лучше готов, чем Ловерен и Родригао, поэтому он вышел в стартовом составе. Что будет завтра – посмотрим, как он будет работать. На следующей неделе сделаем выводы. Против "Спартака" он сыграл, на мой взгляд, хорошо", - заявил российский специалист.
Напомним, что "Зенит" в финале Суперкубка России разгромил "Спартак" со счетом 4:0. Игрок сборной Казахстана Нуралы Алип сыграл все 90 минут и выиграл свой второй титул в составе питерского клуба.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1977764-glavnyy-trener-zenita-alip-gotov-luchshe-chem-lovren-i-rodrigao/