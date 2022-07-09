Усман Дембеле продлит контракт с "Барселоной"

Дани Алвес, Педри и Усман Дембеле. Фото: Adria Puig/Anadolu Agency via Getty Images

Футболист сборной Франции Усман Дембеле согласился продлить контракт со своим действующим клубом "Барселоной", сообщает Mundo Deportivo.

Зарплата Усмана сократится на 40% - он будет получать на уровне Ансу Фати.

Для оформления сделки осталось дождаться лишь одобрения ее со стороны руководства сине-гранатовых.

Футболист провел 32 матча за "Барселону" в прошлом сезоне, забил 2 гола и сделал 13 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Дембеле может перейти в"ПСЖ" или "Челси". Напомним, что нападающий сборной Франции перешел в "Барселону! из дортмундской "Боруссии" летом 2017 года за 110 млн евро.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1977717-usman-dembele-prodlit-kontrakt-s-barselonoy/