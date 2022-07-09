Сборная Аргентины презентовала новую форму

Сборная Аргентины. Фото: AGUSTIN MARCARIAN/POOL/AFP via Getty Images

Действующий чемпион кубка Америки, сборная Аргентины презентовала форму в которой будет выступать на чемпионате мира 2022 года в Катаре, сообщает Чемпионат.

Форма сборной Аргентины выполнена в белом цвете с голубыми вертикальными полосами. Рукава и воротник окрашены в чёрный цвет. На груди расположена эмблема AFA и логотип технического спонсора сборной Аргентины — немецкой компании adidas.

Напомним, чемпионат мира 2022 года пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Финальный матч турнира состоится на "Национальном стадионе" в Лусаиле. Сборная Аргентины на групповом этапе чемпионата мира встретится с национальными командами Саудовской Аравии, Мексики и Польши. Также стоит отметить, что сборная Аргентины является действующим победителем кубка Америки и Финалиссимы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1977715-sbornaya-argentiny-prezentovala-novuyu-formu/