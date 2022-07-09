Клуб из Украины подаст в суд на ФИФА

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Донецкий "Шахтер" подаст в суд на ФИФА из-за разрешения на приостановку контрактов футболистов, сообщает Sports.ru.

Донецкий клуб мотивирует свою претензию тем, что, раз ФИФА защищает футболистов, то должна защищать и клубы. Поэтому "Шахтер" полагает, что ФИФА должна компенсировать нанесенный ущерб, вызванный невозможностью продать некоторых футболистов и заработать. Многие клубы, желавшие приобрести игроков "Шахтера", вышли из переговоров, когда ФИФА объявила, что разрешает легионерам приостанавливать контракты. Сумма иска "Шахтера" к организации – около 50 млн евро.

В "Шахтере" рассчитывают на успех. ФИФА может не захотеть судиться, пойдет на компромисс и попытается компенсировать ущерб, нанесенный своим нововведением. Однако это может создать прецедент, который повлечет за собой иски и от других клубов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1977714-klub-iz-ukrainy-podast-v-sud-na-fifa/