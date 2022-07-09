Футболиста "Реала" ограбили на Ибице

"Реал Мадрид" ойыншылары. Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Полузащитника мадридского "Реала" Федерико Вальверде и его жену ограбили во время отпуска на Ибице, сообщает COPE.

Жена написала, что у них украли 10 тысяч евро наличными. Она считает, что это произошло после того, как им в еду подложили наркотические вещества.

"Когда мы пришли домой, повар был уже там. Он сказал мне, что сейчас есть всего один ключ от дома, и он собирается взять его, чтобы приготовить завтрак на следующий день, не доставляя нам беспокойств.

На следующий день я не смогла встать с кровати. Мне было очень плохо.

Час спустя я спустилась на первый этаж и увидела, что в гостиной лежат три моих сумки. Повсюду валялись мои вещи, у нас убиралась уборщица. Она спросила: «Вы что-то искали?» Я все еще была под чем-то. Должно быть, я рассмеялась. Я вообще ничего не понимала. Когда мы собрались на пляж, я сказала: «Возьму денег». Тогда я открыла кошелек, и он был пуст. Повар сказал, что застал этот беспорядок, когда пришел готовить нам завтрак.

Затем пришли люди, владеющие домом. Они вели себя прекрасно и сказали, что в нашу еду могли что-то подмешать. Они были уверены, что это сделал повар. Поэтому нас отвезли в больницу, чтобы провести тесты", – написала Мина Бонино.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1977713-futbolista-reala-ograbili-na-ibitse/