Анхель Ди Мария официально перешел в "Ювентус"

Анхель Ди Мария. Фото: juventus.com

34-летний полузащитник сборной Аргентины по футболу Анхель Ди Мария официально пополнил состав туринского "Ювентуса", сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Ди Мария перешел в "Ювентус" на правах свободного агента. Сообщается, что аргентинский футболист подписал контракт на один сезон. В туринском клубе Анхель будет выступать под 22-м номером.

Напомним, что 34-летний полузащитник выступал за французский "Пари Сен-Жермен" с 2015 по 2022 год. В составе парижского клуба Ди Мария провел 295 матчей, в которых забил 93 гола и сделал 119 голевых передач.

Также в карьере Анхеля значатся такие клубы, как "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Реал Мадрид" (Испания), "Бенфика" (Португалия) и "Росарио Сентраль" (Аргентина).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1977711-anhel-di-mariya-ofitsialno-pereshel-v-yuventus/