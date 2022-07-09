ФИФА хочет вести трансляции из раздевалок на ЧМ в Катаре

ФИФА. Фото: Photo credit should read OZAN KOSE/AFP via Getty Images

В раздевалках сборных на чемпионате мира по футболу в Катаре могут установить камеры для трансляций, сообщает RMC Sport.

Организация рассматривает возможность установки камер в раздевалках сборных на ЧМ-2022. Картинку оттуда хотят передавать в прямом эфире или с небольшой задержкой.

«Этот проект находится на верном пути, но он еще не полностью одобрен. Если его применят в ноябре, то он уже будет очень хорошо готов», – сообщил источник, близкий к ФИФА.

Уже несколько лет ФИФА ищет возможность приблизить зрителя к футболистам. Так, бродкастеры могут получить доступ к раздевалкам во время тренерских установок или просто в момент, когда футболисты выходят на поле.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1977710-fifa-hochet-vesti-translyatsii-iz-razdevalok-na-chm-v-katare/