Джек Уилшир завершил карьеру футболиста в 30 лет

Джек Уилшир. Фото: Matthew Ashton - AMA/Getty Images

Бывший полузащитник сборной Англии Джек Уилшир официально объявил о завершении карьеры, передает NUR.KZ.

О своем решении 30-летний футболист сообщил на своей странице в Instagram.

По словам Уилшира, из-за частых травм он так и не смог вернуться на прежний уровень. Несмотря на завершение карьеры Джек намерен остаться в футболе, но уже в другой роли.

Напомним, что последним клубом британского полузащитника был датский "Орхус". Также Уилшир выступал за английские "Арсенал", "Борнмут" и "Вест Хэм".

За сборную Англии Джек провел 34 матча, в которых забил два гола.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1977668-dzhek-uilshir-zavershil-kareru-futbolista-v-30-let/