Английский клуб уволил тренера женской команды за гомофобные оскорбления футболисток

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Главный тренер "Бирмингема" Маркус Биньо был уволен с поста тренера женской команды из-за оскорбления футболисток, сообщает Чемпионат.

13 февраля текущего года во время матча женского чемпионата Англии с «Тоттенхэм Хотспур» Биньо использовал "неподобающие и оскорбительные выражения", связанные с сексуальной ориентацией.

После этого Английская футбольная ассоциация инициировала расследование в отношении тренера "Бирмингема". В марте 2022 года "Бирмингем" приостановил договор с Биньо. Также наставника отстранили на семь матчей и обязали пройти образовательные курсы.

"Как клуб мы решительно осуждаем любые формы гомофобного поведения, а также противостоим любым формам дискриминации. Благодарим Маркуса за его работу", — сказано в сообщении "Бирмингема".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1977572-angliyskiy-klub-uvolil-trenera-zhenskoy-komandy-za-gomofobnye-oskorbleniya-futbolistok/