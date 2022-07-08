Футболистки сборной Англии хотят отказаться от формы с белыми трусами

Көрнекі фото: pixabay.com

Игроки женской сборной Англии по футболу хотят изменить цвет игровой формы из-за менструальных циклов, сообщает The Telegraph.

Игроки выразили обеспокоенность необходимостью выступать в футбольных трусах белого цвета даже тогда, когда у них месячные. Этот вопрос был затронут в разговоре с официальным производителем формы, компанией Nike.

"Надеюсь, они изменят цвет. Здорово выступать в полностью белой форме, но порой, когда наступает то самое время, это непрактично. Мы справляемся с этим как можем. Мы обсудили все внутри команды и передали Nike" – сказала Бет Мид, забившая единственный гол Англии в ворота Австрии (1:0) на Евро-2022.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1977561-futbolistki-sbornoy-anglii-hotyat-otkazatsya-ot-formy-s-belymi-trusami/