"Ждем ответа от "Баварии": президент "Барселоны" прокомментировал трансфер Левандовского

Роберт Левандовский. Фото: Mario Hommes/DeFodi Images via Getty Images

Прехидент "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал возможный переход Роберта Левандовского в испанский клуб, сообщает

"Мы сделали предложение по Левандовскому, и мы ждем ответ от "Баварии". Посмотрим, будет ли он положительным.

Хочу поблагодарить игрока за усилия, которые он прикладывает, чтобы перейти в "Барселону". "Бавария" оценивает наше предложение, и мы ждем ее ответа", – сказал президент "Барселоны" на презентации Андреаса Кристенсена.

В минувшем сезоне 33-летний форвард, который ранее заявил, что хочет уйти из "Баварии", забил 46 голов в 50 матчах за мюнхенский клуб во всех турнирах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1977558-zhdem-otveta-ot-bavarii-prezident-barselony-prokommentiroval-transfer-levandovskogo/