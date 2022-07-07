ФК "Челси". Фото: twitter.com/ChelseaFC

Лондонский "Челси" презентовал новую домашнюю форму на следующий сезон, посвященную легенде клуба Теду Дрейку, сообщает Sports.ru.

Основной цвет домашнего комплекта от компании Nike на сезон-2022/23 – синий.

В 2022 году исполняется 70 лет с того момента, как Дрейк стал тренером «Челси». Через домашнюю форму клуб хочет продемонстрировать его влияние на историю клуба. Во главе с Дрейком «Челси» впервые в своей истории выиграл чемпионат Англии – это произошло в 1955 году.

Дрейк проделал большую работу по модернизации работы клуба за пределами поля. По решению Дрейка в 1952 году "Челси" сменил эмблему, чтобы избавиться от образа «пенсионеров», который использовался в предыдущем логотипе. Тогда основным прозвищем "Челси" стало "синие" – Дрейк считал, что оно больше подходит динамичной команде, которую он выстраивал.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1977397-chelsi-prezentoval-novuyu-domashnyuyu-formu/