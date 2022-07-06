"Тобол" сыграл вничью с "Ференцварошем" в первом раунде отбора ЛЧ

Асхат Тагыберген, игрок "Тобола". Фото: instagram.com/fctobol/

Костанайский "Тобол" провел домашний поединок против венгерского клуба "Ференцварош" в рамках первого раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА, передает NUR.KZ.

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Встреча, которая прошла в Костанае, завершилась со счетом 0:0.

Матч получился довольно напряженным, в концовке первого тайма игроки обеих команд устроили потасовку на поле. В целом, мячом больше владели гости, но до взятия ворот дело не дошло.

Теперь все решится в ответной игре, которая состоится 13 июля в Будапеште (Венгрия).

Добавим, что "Тобол" в случае прохода в следующий раунд ЛЧ сыграет с победителем пары "Слован" (Словакия) - "Динамо" Батуми (Грузия).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1977212-tobol-sygral-vnichyu-s-ferentsvaroshem-v-pervom-raunde-otbora-lch/