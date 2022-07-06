В Африке два матча закончились со счетом 91:1 и 95:0

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В чемпионате Сьерра-Леоне два матча последнего тура были аннулированы из-за подозрений в договорном характере, сообщает BBC Sport.

В последнем туре "Галф" разгромил "Кокиму Ливан" со счетом 91:1, а "Кахунла Рейнджерс" крупно обыграли "Кокиму" – 91:1. Эти победы стали крупнейшими в истории футбола Сьерра-Леоне. При этом в первых таймах матчей счет был 2:0 и 7:1 соответственно. При этом судья матча "Галфа" отказался обслуживать второй тайм и был заменен.

Оба результата были аннулированы из-за подозрений в договорном характере игр. В федерации футбола Сьерра-Леоне заявили, что проведут расследование в отношении игроков и представителей всех четырех вовлеченных клубов, а также судей.

«Мы не можем стоять в стороне и смотреть, как подобная постыдная ситуация остается безнаказанной», – заявил глава федерации футбола Сьерра-Леоне Томас Дэдди Брима.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1977187-v-afrike-dva-matcha-zakonchilis-so-schetom-911-i-950/