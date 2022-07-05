В ПСЖ сменился главный тренер

Кристоф Галтье. Фото: twitter.com/PSG_inside

Бывший главный тренер "Ниццы" 55-летний французский специалист Кристоф Галтье возглавил "Пари Сен-Жермен", передает NUR.KZ со ссылкой на сайт парижского клуба.

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На этом посту Кристоф Галтье сменил аргентинского тренера Маурисио Почеттино. Контракт с 55-летним французским специалист подписан на два года.

По словам Галтье, он согласился возглавить ПСЖ во многом благодаря новому спортивному директору парижского клуба Луишу Кампушу. Двумя годами ранее они вместе привели "Лилль" к чемпионству Франции.

Последним клубом Кристофа была "Ницца", с которой специалист занял пятое место в прошлом сезоне Лиги 1.

Тогда как Маурисио Почеттино вместе с ПСЖ стал чемпионом Франции в прошедшем сезоне.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1977120-v-pszh-smenilsya-glavnyy-trener/