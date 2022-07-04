"Манчестер Сити" подписал игрока сборной Англии

Основной футболист сборной Англии Кэлвин Филиппс перешел в "Манчестер Сити" из "Лидса", сообщает официальный сайт манчестерского клуба.
Опорный полузащитник подписал с манчестерским клубом контракт сроком на шесть лет. Игрок сборной Англии будет выступать за "Манчестер Сити" под четвертым номером.
Манчестерский клуб заплатит за полузащитника 42 млн фунтов и бонусы. В рамках сделки в "Лидс" перешел 18-летний полузащитник Дарко Джаби.
Отметим, что за "Лидс" футболист отыграл 234 матча за восемь сезонов, в которых забил 14 голов и отдал 14 результативных передач. В составе сборной Англии хавбек стал серебряным призером чемпионата Европы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1976932-manchester-siti-podpisal-igroka-sbornoy-anglii/