Габриэль Жезус перешел в "Арсенал"

Габриэль Жезус. Фото: David Ramos/Getty Images

Нападающий сборной Бразилии Габриэль Жезус официально перешел в лондонский Арсенал, сообщает официальный сайт лондонского клуба.

"Арсенал" заплатил "горожанам" за Жезуса 52 млн евро, а нападающий заключил соглашение на пять лет.

В новой команде 25-летний бразилец выбрал девятый номер, под которым выступал и за "Ман Сити". В скором времени новичок присоединится к "Арсеналу" и начнет подготовку к сезону 2022/23. Жезус снова будет выступать под руководством Микеля Артеты, который ранее был ассистентом Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити".

В составе Манчестер Сити форвард сборной Бразилии отыграл пять лет. Выиграл 11 трофеев, среди которых – четыре титула чемпиона АПЛ. Провел 236 матчей, забил 95 голов и отдал 46 ассистов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1976926-gabriel-zhezus-pereshel-v-arsenal/