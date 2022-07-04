Кристиан Эриксен перейдет в "Манчестер Юнайтед"

Кристиан Эриксен выходит на замену в матче АПЛ. Фото: GEOFF CADDICK/AFP via Getty Images

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен подпишет контракт с английским клубом "Манчестер Юнайтед", сообщает Фабрицио Романо.

Датчанин подпишет контракт сроком до июня 2025 года. 30-летнему футболисту осталось лишь подписать необходимые для перехода документы и пройти медосмотр.

Контракт будет подписан на этой неделе, медосмотр уже запланирован. Эриксен напрямую контактировал с Эриком тен Хагом, и общение с тренером "МЮ" стало ключевым фактором при принятии решения.

"Манчестер Юнайтед" планирует на этой неделе объявить о трансферах Эриксена и Тирелла Маласиа.

Во второй части минувшего сезона Кристиан провел 11 матчей в чемпионате Англии за "Брентфорд", забил один гол и сделал четыре результативные передачи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1976921-kristian-eriksen-pereydet-v-manchester-yunayted/