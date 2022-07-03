УЕФА запускает программу по борьбе с дискриминацией в интернете

Иллюстративное фото: ru.uefa.com

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запускает программу по борьбе с оскорблениями в адрес футболистов в интернете, сообщает Чемпионат.

"Программа призвана обратить внимание на разрушительный эффект, который оказывают оскорбления и дискриминация в социальных сетях на футболистов и футболисток, а также тренеров и судей. В рамках программы будут отслеживаться случаи дискриминационного поведения в интернете, о них будет сообщаться в соответствующие органы, а жертвы оскорблений получат необходимую помощь. В ближайшие три года будут разработаны практические меры, который позволят предотвратить оскорбительное поведение в интернете", — говорится в официальном заявлении УЕФА.

Запуск программы состоится с началом женского чемпионата Европы, который пройдёт с 6 по 31 июля текущего года.

Смотрите топовые матчи по футболу и выигрывайте призы от Parimatch. Каждую неделю розыгрыши путевок на Мальдивы, iPhone 13 PRO MAX и бонусов на 14 000 000 тенге!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1976753-uefa-zapuskaet-programmu-po-borbe-s-diskriminatsiey-v-internete/