Полузащитник "Манчестер Сити" хочет перейти в "Барселону"

Бернарду Силва. Фото: Martin Rickett/PA Images via Getty Images

Футболист сборной Португалии и английского "Манчестер Сити" Бернарду Силва хочет играть за каталонскую "Барселону", сообщает Diario Sport.

Португалец в следующем сезоне хочет выступать за "Барселону". Об этом он сообщил Жорже Мендешу, своему агенту, и Пепу Гвардиоле, главному тренеру "горожан".

"Барселона" тоже хотела бы его приобрести, однако существует ряд преград.

Во-первых, Гвардиола предпочел бы сохранить игрока. Во-вторых, "Манчестер Сити" оценивает хавбека в 100 млн евро и не собирается идти на существенные уступки, каталонцы же хотят заплатить за футболиста на 40 млн меньше.

В прошлом сезоне 27-летний Силва провел 35 матчей в чемпионате Англии забив 8 мячей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1976751-poluzaschitnik-manchester-siti-hochet-pereyti-v-barselonu/