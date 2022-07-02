Криштиану Роналду попросил руководство "Манчестер Юнайтед" продать его

Криштиану Роналду на футбольном поле: instagram.com/cristiano

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду обратился к руководству клуба с просьбой продать его, если поступит хорошее предложение, сообщает The Times.

Португальский футболист обратился к руководству клуба с просьбой продать его, если поступит подходящее предложение.

37-летний форвард стремится выступать в Лиге Чемпионов каждом сезоне до конца карьеры – по его мнению, играть ему осталось 3-4 года.

"Юнайтед" в АПЛ-2021/22 занял лишь шестое место. Утверждается, что Роналду с большим уважением относится к клубу, но все же рассчитывает на большее.

В минувшем сезоне Криштиану провел 30 игр в чемпионате Англии и забил 18 мячей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1976705-krishtianu-ronaldu-poprosil-rukovodstvo-manchester-yunayted-prodat-ego/