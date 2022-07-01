"Тоттенхэм" объявил о переходе Ришарлисона

Ришарлисон. Фото: Kenta Harada/Getty Images

25-летний нападающий сборной Бразилии Ришарлисон подписал контракт с "Тоттенхэмом", сообщает официальный сайт лондонского клуба.

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Бывший нападающий "Эвертона" подписал контракт со "шпорами" на пять лет (до 2027 года).

По информации зарубежных СМИ, сумма трансфера составила 50 миллионов фунтов, еще 10 миллионов будут выплачены в качестве бонусов.

В прошлом сезоне Ришарлисон провел 30 матчей в Премьер-лиге, в которых забил десять голов и отдал пять результативных передач. Также бразилец помог "Эвертону" сохранить прописку в элитном дивизионе.

В карьере 25-летнего нападающего также значатся такие клубы, как бразильские "Америка Минейро", "Флуминенсе" и английский "Уотфорд".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1976633-tottenhem-obyavil-o-perehode-risharlisona/