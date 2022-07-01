Руководство "ПСЖ" может продать Неймара и Месси

Месси, Неймар и Мбаппе. Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Полузащитник сборной Бразилии Неймар и форвард сборной Аргентины Лионель Мессии могут покинуть французский "ПСЖ" в ближайшее трансферное окно, сообщает COPE.

Аргентинец и бразилец не вписываются в новую стратегию парижского клуба.

План нового тренера "ПСЖ" Кристофа Гальтье и фактического спортивного директора клуба Луиша Кампуша заключается в том, чтобы построить новую команду – более конкурентоспособную и с меньшим количеством звезд.

Поэтому "ПСЖ" хочет как можно скорее продать Месси и Неймара. В клубе осознают, что это будет сложно.

Напомним, что Неймар перешел в "ПСЖ" В 2017 году из "Барселоны", а Лионель Месси стал игроком французского клуба прошедшим летом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1976616-rukovodstvo-pszh-mozhet-prodat-neymara-i-messi/