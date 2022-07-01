Лука Модрич и Марсело. Фото: ANP via Getty Images

Действующий чемпионат Испании, мадридский "Реал" презентовал новую выездную форму на следующий футбольный сезон, сообщает Чемпионат.

Доминирующим цветом стал новый оттенок сиреневого. Полоски на плечах и круглый воротник выполнены в чёрном цвете. Узор на форме напоминает коллекции adidas 90-х годов.

"Реал" дебютирует в новой форме 30 июля в Лос-Анджелесе, где проведёт матч с "Ювентусом" в рамках товарищеского турнира — Международного кубка чемпионов.

Напомним, в прошлом сезоне подопечные Карла Анчелотти стали победителями Лиги чемпионов и Ла Лиги. В финале главного международного европейского турнира со счётом 1:0 был обыгран "Ливерпуль".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1976605-real-prezentoval-novuyu-vyezdnuyu-formu/