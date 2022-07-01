На чемпионате мира по футболу будет введено новое правило определения офсайда

ФИФА. Фото: Photo credit should read OZAN KOSE/AFP via Getty Images

На чемпионате мира по футболу в Катаре будет введена система полуавтоматического определения офсайда, сообщает официальный сайт ФИФА.

12 специальных камер, установленных под крышей стадиона, будут отслеживать положение мяча и 29 точек на теле каждого футболиста, включая все части тела, которые могут оказаться в офсайде.

Внутри мячей, которые будут использоваться на чемпионате мира в Катаре, установят специальный датчик. Благодаря новой технологии видеоассистенты арбитра будут автоматически получать уведомление о том, что футболист оказался в офсайде в момент паса от партнера.

После этого ВАР вручную проверят момент и сообщат о ситуации главному судье. После подтверждения решения на стадионе и в трансляции будет показана 3D-анимация с моментом офсайда. Утверждается, что новый процесс определения офсайда будет занимать несколько секунд.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1976603-na-chempionate-mira-po-futbolu-budet-vvedeno-novoe-pravilo-opredeleniya-ofsayda/