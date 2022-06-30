Неймар хочет уйти из "ПСЖ"

Неймар. Фото: Catherine Steenkeste/Getty Images

Бразильский полузащитник "ПСЖ" Неймар может сменить клуб в текущее трансферное окно, сообщает Twitter-аккаунт Адриена Гренье.

Ранее французский клуб связался с отцом футболиста и сообщил ему о том, что бразильцу будут искать возможности для перехода в другую команду.

Несмотря на взаимное желание прекратить сотрудничество, стороны не уверены, что у них получится осуществить трансфер в ближайшее время.

В прошедшем сезоне Лиги 1 Неймар провел 22 матча, в которых забил 13 голов, сделал 6 результативных передач и получил 10 желтых карточек.

Напомним, что бразилец перешел в "ПСЖ" летом 2018 года из испанской "Барселоны".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1976438-neymar-hochet-uyti-iz-pszh/