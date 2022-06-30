"Бавария" отклонила третье предложение "Барселоны" по Роберту Левандовскому

Роберт Левандовский. Фото: Alex Grimm/Getty Images

Мюнхенская "Бавария" отклонила очередное предложение каталонской "Барселоны" по трансферу Роберта Левандовского, сообщает Bayern&Germany.

Мюнхенский клуб отказался продавать 33-летнего форварда за 40+5 млн евро. "Бавария" начнет рассматривать вариант с продажей игрока, только если получит предложение в размере 50 млн евро.

Ранее сине-гранатовые предлагали 32+5 млн евро, а затем – 35+5 млн евро. Оба этих предложения были проигнорированы "Баварией".

Напомним, что Роберт Левандовский перешел в "Баварию" летом 2014 года из дортмундской "Боруссии" на правах свободного агента. В минувшем сезоне форвард забил 46 голов в 50 матчах за "Баварию" во всех турнирах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1976432-bavariya-otklonila-trete-predlozhenie-barselony-po-robertu-levandovskomu/