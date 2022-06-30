Криштиану Роналду может перейти в итальянскую "Рому"

Криштиану Роналду. Фото: Tibor Illyes - Pool/Getty Images

Нападающий английского "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду может перейти в "Рому" в ближайшее трансферное окно, сообщает Corriere dello Sport.

"У меня есть подтверждение из нескольких источников, что "Рома" пытается подписать Криштиану Роналду.

Из того, что я узнал в последние дни, "Рома" действительно пытается подписать Роналду, и 7 июля может стать датой объявления о трансфере Криштиану в "джаллоросси".

Это неосмотрительность, которая постоянно присутствует в мире футбола. Многие бывшие футболисты говорят об этом, многие доверенные лица говорят об этом.

Кроме того, мне довелось поговорить с близким другом, который работает на телевидении и который узнал о переговорах с Роналду от очень важного менеджера клуба во время ужина, прошедшего несколько дней назад", – сказал воспитанник "Ромы" и бывший игрок "Ювентуса".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1976430-krishtianu-ronaldu-mozhet-pereyti-v-italyanskuyu-romu/