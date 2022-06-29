"ПСЖ" презентовал новую форму на следующий сезон

ПСЖ. Фото: ANP via Getty Images

Французский футбольный клуб "ПСЖ" презентовал новую домашнюю форму на следующий футбольный сезон, сообщает Sports.ru.

Основной цвет комплекта – темно-синий, традиционный для "ПСЖ".

По центру футболки размещена вертикальная белая полоса, а по бокам от нее – две более узких красных полосы. Эмблема "ПСЖ" размещена по центру футболки.

У парижан сменился титульный спонсор – вместо парижского гостиничного оператора Accor на футболки "ПСЖ" теперь нанесен логотип авиакомпании Qatar Airways, которая с 2020 года была премиальным партнером клуба.

Участие в презентации приняли несколько футболистов команды, в том числе нападающий Килиан Мбаппе и вингер Неймар.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1976207-pszh-prezentoval-novuyu-formu-na-sleduyuschiy-sezon/