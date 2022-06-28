Английский клуб отказался от матча со сборной Катара из-за недовольства ЛГБТ-фанатов

ЛГБТ-фанаты. Фото: KERSTIN JOENSSON/AFP via Getty Images

Клуб Чемпионшипа " Уотфорд" отказался играть товарищеский матч против сборной Катара из-за недовольство ЛГБТ-фанатов и болельщиц-женщин, сообщает Sports.ru.

Клуб, занявший 19-е место в Премьер-лиге и вылетевший в Чемпионшип, планировал сыграть с катарской командой в Австрии во время тренировочного сбора, однако эта инициатива была встречена неприятием со стороны болельщиков в социальных сетях и прессе.

Поводом для отказа послужило недовольство ЛГБТ-фанатов и болельщиц-женщин, которые осудили "Уотфорд" за матч со сборной Катара: "Призываем команду поддержать права человека".

"Матч так и не был назначен. Стало совершенно ясно, что эту игру нельзя проводить, поэтому расписание было пересмотрено", – заявил представитель английского клуба.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1976057-angliyskiy-klub-otkazalsya-ot-matcha-so-sbornoy-katara-iz-za-nedovolstva-lgbt-fanatov/