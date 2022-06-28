"Рома" отказалась играть с "Барселоной"

ФК "Рома". Фото: twitter.com/europacnfleague

Итальянская "Рома" отказалась играть против каталонской "Барселоны" в матче за Кубок Жоана Гампера, сообщай официальный сайт испанской команды.

В заявлении клуба сказано, что римляне в одностороннем порядке и без объяснения причин отказались от ранее согласованного контракта на проведение игры 6 августа.

"Блауграна" приступила к поиску нового соперника, а ее юридический отдел проработает возможность предъявления итальянскому клубу требования о компенсации ущерба, нанесенного ей и ее болельщикам.

Напомним, товарищеский футбольный турнир Кубок Жоана Гампера проводится с 1966 года. Турнир назван в честь президента-основателя каталонского клуба.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1976047-roma-otkazalas-igrat-s-barselonoy/