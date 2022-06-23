Сборная Казахстана по футболу улучшила свои позиции в рейтинге ФИФА

Сборная Казахстана по футболу. Фото: vk.com/kff_team

Мужская сборная Казахстана по футболу заметно улучшила свое положение в обновленном рейтинге Международной федерации футбольных ассоциации (ФИФА), передает NUR.KZ.

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По итогам июньских матчей подопечные Магомеда Адиева поднялись на 11 строчек и теперь занимают 114-е место.

Напомним, что в новом розыгрыше Лиги наций УЕФА Казахстан набрал десять очков в четырех играх и возглавил свой квартет в дивизионе "С".

В ТОП-5 произошло лишь одно изменение. Сборная Аргентина смеcтила Францию с третьего места. Лидирует в списке все также Бразилия.

Обновленный рейтинг ФИФА:

1. Бразилия - 1837 очков

2. Бельгия - 1821

3. Аргентина - 1770

4. Франция - 1764

5. Англия - 1737

6. Испания - 1716

7. Италия - 1713

8. Нидерланды - 1679

9. Португалия - 1678

10. Дания - 1665

... 114. Казахстан - 1166

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1975405-sbornaya-kazahstana-po-futbolu-uluchshila-svoi-pozitsii-v-reytinge-fifa/