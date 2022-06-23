Сборная Казахстана по футболу улучшила свои позиции в рейтинге ФИФА

Мужская сборная Казахстана по футболу заметно улучшила свое положение в обновленном рейтинге Международной федерации футбольных ассоциации (ФИФА), передает NUR.KZ.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
По итогам июньских матчей подопечные Магомеда Адиева поднялись на 11 строчек и теперь занимают 114-е место.
Напомним, что в новом розыгрыше Лиги наций УЕФА Казахстан набрал десять очков в четырех играх и возглавил свой квартет в дивизионе "С".
В ТОП-5 произошло лишь одно изменение. Сборная Аргентина смеcтила Францию с третьего места. Лидирует в списке все также Бразилия.
Обновленный рейтинг ФИФА:
1. Бразилия - 1837 очков
2. Бельгия - 1821
3. Аргентина - 1770
4. Франция - 1764
5. Англия - 1737
6. Испания - 1716
7. Италия - 1713
8. Нидерланды - 1679
9. Португалия - 1678
10. Дания - 1665
... 114. Казахстан - 1166
Смотрите топовые матчи по футболу и выигрывайте призы от Parimatch. Каждую неделю розыгрыши путевок на Мальдивы, iPhone 13 PRO MAX и бонусов на 14 000 000 тенге!
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1975405-sbornaya-kazahstana-po-futbolu-uluchshila-svoi-pozitsii-v-reytinge-fifa/