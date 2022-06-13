"Бенфика" объявила о продаже Дарвина Нуньеса в "Ливерпуль"

Дарвин Нуньес. Фото: David Ramos/Getty Images

"Бенфика" объявила о продаже 22-летнего уругвайского нападающего Дарвина Нуньеса в "Ливерпуль", пишет Чемпионат.

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Сообщается, что общая сумма трансфера может составить 100 млн евро.

"Ранним утром "Бенфика" проинформировала Комиссию по рынку ценных бумаг (CMVM) о достижении соглашения с "Ливерпулем" о продаже всех прав на игрока Дарвина Нуньеса за € 75 млн. Соглашение предусматривает выплату вознаграждения, поэтому общая сумма продажи может составить € 100 млн. Вышеупомянутое соглашение зависит от подписания спортивного трудового контракта игрока с ФК "Ливерпуль", — говорится на официальном сайте "Бенфики".

В минувшем сезоне Дарвин Нуньес забил 34 гола и отдал четыре ассиста в 41 матче во всех турнирах за португальский клуб.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1973873-benfika-obyavila-o-prodazhe-darvina-nunesa-v-liverpul/