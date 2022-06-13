Магомед Адиев: Я полностью доверяю ребятам, которых вызвал в команду

Магомед Адиев. Фото: kff.kz

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев прокомментировал предстоящий матч с командой Словакии в рамках Лиги наций УЕФА, сообщает пресс-служба Казахстанской федерации футбола.

Напомним, что встреча Казахстан - Словакия состоится сегодня в Нур-Султане. Игра начнется в 20:00 по местному времени.

По словам Магомеда Адиева, ребята сумели восстановиться после трех игр и постоянных перелетов.

– О большой подготовке речи быть не может. После трех игр и постоянных перелетов ребята восстановились функционально и психологически.

– Выход на замену Шушеначева и Жарынбетова не усиливает игру нашей сборной. Что скажете по этому поводу?

– Есть нехватка игроков в центре поля. Я не считаю, что Жарынбетов вступает в игру плохо. Во всех матчах замены усиливали нашу игру. Да, в игре с белорусами я немного не угадал с заменами. Вполне возможно. Каждый, кто вышел на поле, прилагал колоссальные усилия. Кто бы ни вышел на поле, все равно показалось бы, что он не попал в игру. Уверяю вас. В заключительные двадцать минут матча мы потеряли общую структуру. Потерялся общий рисунок. Это связано с нашей усталостью. В игре появилась хаотичность, и поэтому те игроки, которые вышли на замену, не смогли проявить себя. Я полностью доверяю ребятам, которых вызвал в команду. На данный момент они – мои близкие, моя семья. Чем критиковать парней - вы бы лучше оказали им поддержку.

– Отметьте сильные стороны сборной Словакии.

– У Словакии достаточно квалифицированная команда. Я это отмечал после прошлой игры, и сейчас могу это повторить. Довольно креативный набор хороших футболистов. Нужно опасаться любого из атакующих игроков соперника.

– В чем главное отличие вашей команды от предыдущих составов?

– Возможно после игры со Словакией или завершения всего цикла подробно расскажу. Если кратко, то когда я возглавил сборную Казахстана, мне несколько раз СМИ задавали вопрос: "Вы понимаете, какую слабую команду вы возглавили?". Было неприятно. Не считаю этих парней слабыми. Сказал, что мы можем создать боевой коллектив. Как это делается, какие есть нюансы – расскажу после. Мой посыл был таков: если мы сами не научимся уважать свою сборную, то ее никто не будет уважать. Это исходит от нас, и мы должны к этому прийти.

– Исламбек Куат пропустит матч со Словакией. Как это изменит ваши планы на игру?

– К сожалению, его не будет по причине дисквалификации. Это большая потеря, но есть другие игроки, которые способны Куата заменить.

– Как здоровье у Асхата Тагыбергена? Сможет ли он помочь команде в игре со словаками?

– У нас есть еще время, чтобы определиться по его кандидатуре. Тесты, которые мы провели вчера, дали повод для оптимизма. Асхат с нами тренируется, и возможно выйдет на поле в качестве капитана.

– Вы выиграли у Словакии на выезде, после чего был уволен главный тренер словацкой сборной. Этот факт как-то повлиял на вашу подготовку к домашней игре? Соперник изменил свою игру после прихода нового тренера?

– Очень сожалею, что после нашей игры ваш тренер покинул свой пост. Желаю ему скорейшего возвращения на тренерский мостик. Определенные изменения новый тренер внес, если судить по игре против Азербайджана. Словакия играет в том же стиле, что и раньше – активное давление, контроль мяча, быстрые фланги.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1973842-magomed-adiev-ya-polnostyu-doveryayu-rebyatam-kotoryh-vyzval-v-komandu/