Андреа Пирло возглавил футбольный клуб из Турции

Андреа Пирло. Фото: Michael Regan - FIFA/FIFA via Getty Images

43-летний итальянский специалист Андреа Пирло стал главным тренером турецкого футбольного клуба "Фатих Карагюмрюк", пишет .

Об этом сообщает пресс-служба турецкого клуба в Twitter.

Напомним, 43-летний итальянский специалист возглавлял "Ювентус" в сезоне-2020/2021. Под его руководством туринская команда выиграла Кубок и Суперкубок Италии, а также заняла четвертое место в Серии А.

В завершившемся сезоне-2021/2022 "Фатих Карагюмрюк" занял восьмое место в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 57 очков.

Сроки контракта между Пирло и турецкой командой не сообщаются. Ранее появлялась информация, что Андреа подпишет контракт на два года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1973740-andrea-pirlo-vozglavil-futbolnyy-klub-iz-turtsii/